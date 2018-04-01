Синичники и мухоловчники изготавливают вологодские школьники для пернатых

Международный день птиц отмечается в мире 1 апреля. К этому празднику приурочен областной конкурс «Дом для пернатых». От желающих стать его участником ждут заявки до 6 апреля.

Присоединиться могут ребята от 5 до 17 лет. Сделать кормушку нужно своими руками, малышам могут помочь взрослые. Подписанные работы принимают в Ботаническом саду в Ершовском переулке, 10а, в садоводческом магазине на Старом рынке. Эксперты оценят работы в семи номинациях: «Стандартный скворечник», «Сувенирный скворечник», «Оригинальный скворечник», «Синичник», «Мухоловочник», «Трясогузочник», «Дуплянки и полудуплянки».

Организаторы — Ботанический сад, областной Департамент лесного комплекса, Союз охраны птиц. Лучшие работы составят тематическую выставку. Экспозиция будет работать с 5 по 9 апреля, после чего авторы могут забрать свои работы домой. Имена победителей назовут 10 апреля.