Путин признал фальсификации на выборах

Путин выступил с заявлением, в котором признал массовые фальсификации при подсчете голосов в ходе президентских выборов и объявил, что отдал распоряжение о пересчете голосов.

В качестве причины фальсификаций Путин назвал перегибы на местах в стремлении выслужиться перед федеральной властью в расчете на повышения по службе. Сотрудников местных избирательных комиссий, где подтвердятся факты нарушений, а также чиновников, принуждавших персонал учреждений к «правильному голосованию» президент пообещал отправить в отставку, а по особо вопиющим случаям возбудить уголовные дела.

Пересчет голосов будет проходить при участии международных наблюдателей и представителей оппозиции. С просьбой о содействии в наблюдении за пересчетом голосов Путин обратился к ОБСЕ и ряду международных организаций, а также ко всем партиям и общественным организациям России

Президент выразил надежду на то, что объем фальсификаций не превышает 10%, а значит принципиальный результат выборов не изменится, однако отметил, что если пересчет покажет, что в первом туре никому не удалось набрать более 50% голосов, то инаугурация будет отменена и состоится второй тур выборов.

Путин отметил, что данное решение станет важным прецедентом в истории России, который должен укрепить основы демократии и показать всему миру, что Россия развивается в верном направлении и демократические институты в нашей стране так же сильны, как в странах Европы, которые считаются образцами свободы и демократии.

Теперь осталось понять, что это было — дешевый популизм в исполнении Путина, который широким жестом на глазах всей мировой и российской общественности жертвует десятью процентами своих голосов ради имиджа «демократа всех времен и народов» или Кремль на самом деле испугался потери доверия к выборам со стороны населения и пытается всеми силами доказать, что демократия все-таки существует.

Впрочем, одно другому не мешает и причина данного решения может быть двойной — и укрепление имиджа демократа, в первую очередь в глазах международного сообщества, что особенно актуально в свете последних скандалов — и попытка вернуть народу веру в демократию, чтобы можно было продолжать играться в выборы, продлевая за счет этого правление Единой России и кремлевской тусовки, которая в обозримом будущем должна будет провести через процедуру выборов преемника Путина

Но как бы то ни было, прецедент получается любопытный.

И надо признать, что Путину очередной раз удалось сделать неожиданный ход и сыграть на опережение.

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