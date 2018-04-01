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Подход посредника: в отношениях с Россией Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами
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Подход посредника: в отношениях с Россией Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами 

ФБА «Экономика сегодня» 54 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Нынешние отношения РФ с Западом крайне осложнены, но рано или поздно сторонам придется где-то останавливаться. Возможно, именно Германия могла бы выступить здесь посредником, но много зависит от подходов Меркель — будет ли она предпринимать какие-то авантюры по примеру Мэй или выберет путь диалога, отмечает профессор РУДН и политолог Юрий Почта.
Усиление Германии в Европе
Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России является не только проявлением солидарности с Великобританией, но и сигналом единства, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild. При этом он отметил, что ЕС нуждается в России как в важной опоре международного порядка, а также как в партнере по урегулированию региональных конфликтов и разоружению.
«Россия остается очень важным партнером для Германии, но в то же время Германия остается ключевым членом НАТО и ЕС. Причем в последнее время у Берлина все больше претензий на усиление своей роли в Европе, так как Великобритания ушла из ЕС, и в европейской интеграции наметились определенные кризисные явления. Германия получила отличный шанс, чтобы в большей степени проявлять инициативу в вопросах внешней политики.
Конечно, она не хотела бы терять связи с Россией, тем более сейчас, когда продолжается активная реализация проекта «Северный поток-2», который открывает Германии новые экономические возможности. В этой связи мы и наблюдаем сложные дипломатические колебания между дисциплиной по отношению к России и европейской солидарностью. Многое в этом вопросе зависит от политики нового правительства во главе с канцлером Меркель», — уверен собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Роль посредника для Германии
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин ранее уже обратил внимание, что контуры российской линии правительства Меркель уже намечены в коалиционном соглашении, черновик которого попал в сеть в начале февраля. В нем сказано о хороших отношениях и развитии экономических связей с Россией при бдительности в отношении политики Москвы.
«Новое правительство может оказаться далеко не самым стабильным. Нельзя исключать, что при обсуждении серьезных вопросов у них возникнет раскол и придется проводить перевыборы, в связи с чем Меркель будет вынуждена окончательно покинуть свой пост. Канцлеру придется либо предпринимать какие-то авантюры, сравнимые с действиями Терезы Мэй, либо вести себя крайне осторожно.
Но осознавая свою ответственность за европейское будущее и определенные экономические трудности ЕС, вызванные конфронтацией с Россией, у Германии растет искушение усиливать свою самостоятельность и защищать свои экономические интересы, вместо того, чтобы слепо следовать политике Лондона и Вашингтона. В то же время рано или поздно Западу и России придется где-то останавливаться, поэтому, возможно, именно Германия могла бы выступить здесь посредником и помочь восстановлению отношений РФ с НАТО, Евросоюзом и ПАСЕ», — резюмирует Юрий Почта.
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