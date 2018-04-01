В морском порту Сочи уберут незаконную рекламу 

Транспортная прокуратура Сочи добилась ликвидации в сочинском морпорту незаконных рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки, организованной транспортной прокуратурой по материалам, предоставленным краевым управлением Федеральной антимонопольной службы, установили, что ООО «БГ Консалтинг» незаконно установило рекламные конструкции на арендованных фирмой причалах.
В итоге директору выдали предписание об устранении нарушений и рекламные конструкции были демонтированы. Кроме того, ответственное лици было привлечено к дисциплинарной ответственности