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В Барнауле пройдёт бесплатное обучение «Азбуке предпринимателя»
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В Барнауле пройдёт бесплатное обучение «Азбуке предпринимателя» 

АиФ — Алтай 59 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Тренинг «Азбука предпринимателя» пройдёт в краевой столице с 9 по 13 апреля.
Обучение будет проводить центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП».
Тренинг предназначен для предпринимателей и людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.
В ходе обучения будет поэтапно разобран план действий по созданию бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этого плана станет разработка бизнес-плана.
Участники тренинга получат практические инструменты для создания своего бизнеса, а так же узнают о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для участия в тренинге до 5 апреля нужно обратиться по тел. (3852) 22-92-66.
Место проведения тренинга: НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», ул. Мало-Тобольская, 19.
Участие в тренинге бесплатное.
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