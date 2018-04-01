В Барнауле пройдёт бесплатное обучение «Азбуке предпринимателя»

Тренинг «Азбука предпринимателя» пройдёт в краевой столице с 9 по 13 апреля.

Обучение будет проводить центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП».

Тренинг предназначен для предпринимателей и людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

В ходе обучения будет поэтапно разобран план действий по созданию бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этого плана станет разработка бизнес-плана.

Участники тренинга получат практические инструменты для создания своего бизнеса, а так же узнают о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в тренинге до 5 апреля нужно обратиться по тел. (3852) 22-92-66.

Место проведения тренинга: НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», ул. Мало-Тобольская, 19.

Участие в тренинге бесплатное.