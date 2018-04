Китайский «Небесный дворец» упадет на Землю в ночь на понедельник

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец — 1") упадет на Землю в ночь на понедельник. Событие приковывает внимание специалистов, так как из-за дефицита информации точные параметры станции и ее траектории неизвестны. Если «Дворец» весом в 9 тонн не сгорит дотла в атмосфере, под удар может попасть и Россия . А если сгорит, на небе можно будет наблюдать яркую вспышку.

Space.com сообщает, что «Тяньгун-1» завершит свое существование во время 16-часового интервала с вечера воскресенья до утра понедельника по московскому времени.

Отследить положение станции в реальном времени можно с помощью специального

трекера. Для этого надо нажать кнопку с названием спутника — Tiangong-1.

По расчетам Европейского космического агентства , станция войдет в атмосферу вскоре после полуночи. Представитель ЕКА заявил

The Sun, что если наблюдателям повезет и небо в месте снижения станции будет чистым, зрелище будет «весьма эффектным».

Update: Earlier Today, at 7:30 p. m. EDT Target on Sunday Would Put The Space Station's Point of Descent Now Around Africa but it Still Remains Uncertain where It Will Crash. #Tiangong1? pic.twitter.com/3YvycrpPW2

— ~Marietta️ (@MDavisbot) 1 апреля 2018 г.

"Тяньгун-1" ("Небесный дворец — 1") — первая китайская космическая станция. Она была запущена в космос 29 сентября 2011 года. Китай благодаря этому стал третьей державой после России и США , построившей и запустившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей «Шэньчжоу» как в грузовом, так и в пилотируемом вариантах.

К «Тяньгун-1» было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян. В конце марта 2016 года «Тяньгун-1» прекратила работу. Китайские власти признали, что потеряли контроль над станцией.