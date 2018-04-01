Ещё
Борьбу с коррупцией собираются ужесточить в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борьбу с коррупцией собираются ужесточить в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Соответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно новому документу, будет усовершенствован контроль за борьбой с коррупцией. В случае если закон будет принят, главам госкорпораций и государственных внебюджетных фондов дадут право получать справки по счетам физических лиц при проведении проверок на предмет соблюдения требований закона о борьбе с коррупцией.
Справки могут быть затребованы для того, чтобы получить более подробную информацию о доходах, расходах, имуществе или проверить ее достоверность.
По данным МВД, сумма ущерба от коррупции достигла 177,5 миллиарда рублей в 2017 году. Полиция выявила более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности. Из них коло 45 тысяч расследованы, а к уголовной ответственности привлекли порядка 26 тысяч человек.
Начальник экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Саратовской области поймали на даче взятки в виде iPhone 6. Он хотел откупиться от проверяющих, чтобы те не фиксировали найденные у него нарушения.
360tv.ru: последние новости
Посол России в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ Девушка ударила домодедовского пограничника за отказ пропустить мужа Православные верующие встречают Вербное воскресенье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Германия признала провал Tornado
Мара Багдасарян показала новые права
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ465
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение