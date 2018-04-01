Борьбу с коррупцией собираются ужесточить в России

Соответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин , сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно новому документу, будет усовершенствован контроль за борьбой с коррупцией. В случае если закон будет принят, главам госкорпораций и государственных внебюджетных фондов дадут право получать справки по счетам физических лиц при проведении проверок на предмет соблюдения требований закона о борьбе с коррупцией.

Справки могут быть затребованы для того, чтобы получить более подробную информацию о доходах, расходах, имуществе или проверить ее достоверность.

По данным МВД, сумма ущерба от коррупции достигла 177,5 миллиарда рублей в 2017 году. Полиция выявила более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности. Из них коло 45 тысяч расследованы, а к уголовной ответственности привлекли порядка 26 тысяч человек.