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Президент предложил арестовывать имущество юрлиц за взятки и подкуп
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Президент предложил арестовывать имущество юрлиц за взятки и подкуп 

Российская Газета 29 минут назад
Владимир Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества за взятки и подкуп, сообщает ТАСС.
Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся введения новой меры обеспечения — «ареста имущества юридического лица» для обеспечения наказания в делах о незаконном вознаграждении, под которым могут пониматься взятки и подкуп. Поправки затронут статью 27.20.
Как отмечается в пояснительной записке, в целях исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу — арест имущества юрлица". Вопрос о принятии такой меры будет рассматривать суд по ходатайству прокурора.
Как говорится в документе, арест может быть наложен и на счета в банках, при отсутствии у юрлица другого имущества. «Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей», — подчеркивается в пояснении.
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