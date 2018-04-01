Президент предложил арестовывать имущество юрлиц за взятки и подкуп

Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся введения новой меры обеспечения — «ареста имущества юридического лица» для обеспечения наказания в делах о незаконном вознаграждении, под которым могут пониматься взятки и подкуп. Поправки затронут статью 27.20.

Как отмечается в пояснительной записке, в целях исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу — арест имущества юрлица". Вопрос о принятии такой меры будет рассматривать суд по ходатайству прокурора.

Как говорится в документе, арест может быть наложен и на счета в банках, при отсутствии у юрлица другого имущества. «Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей», — подчеркивается в пояснении.