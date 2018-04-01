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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан-«григорианцев»
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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан-«григорианцев» 

Интересант 1 час назад
Поздравление с Пасхой папе римскому Франциску, католикосу всех армян Гарегину II, патриархам эфиопскому Абуне Матфию I, коптской церкви Тавадросу II и другим главам христианских церквей, отмечающих этот праздник по григорианскому календарю направил сегодня предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщили в пресс-службе Московского патриархата, первосвященник пожелал христианским лидерам «крепости сил и щедрой помощи Божией» в высоком и ответственном служении. «Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества», — говорится, в частности, в обращении патриарха Кирилла.
Напомним, что православные церкви, придерживающиеся Юлианского календаря, будут праздновать в этом году день Светлого Христова Воскресения 8 апреля. Сегодня православные верующие также отмечают один из главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, называемый в народе Вербным воскресеньем.
Интересант: последние новости
Дмитрий Песков: Слова Амана Тулеева о «бузотерах» на митинге в Кемерово, мягко говоря, неудачны Британские СМИ: Юлия Скрипаль пришла в себя и начала принимать пищу «КингДом» и прочие, вас здесь не стояло!
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