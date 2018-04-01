Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан-«григорианцев»

Поздравление с Пасхой папе римскому Франциску , католикосу всех армян Гарегину II, патриархам эфиопскому Абуне Матфию I, коптской церкви Тавадросу II и другим главам христианских церквей, отмечающих этот праздник по григорианскому календарю направил сегодня предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщили в пресс-службе Московского патриархата, первосвященник пожелал христианским лидерам «крепости сил и щедрой помощи Божией» в высоком и ответственном служении. «Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества», — говорится, в частности, в обращении патриарха Кирилла.