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К концу недели в Центральную Россию придет майское тепло
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К концу недели в Центральную Россию придет майское тепло 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На московских улицах растет снег к концу будущей недели. Такой прогноз делают синоптики, обещая при этом традиционное начало весенних дождей. Уже 6 апреля столичный регион попадет в теплый сектор циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +18 градусов.
Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, 2 апреля, в Москве и области, а также на территории всего ЦФО объявлен «желтый» уровень опасности на 2 апреля из-за сильного ветра и тумана. В Гидрометцентре России пообещали порывы южного ветра до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.
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