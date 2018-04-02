К концу недели в Центральную Россию придет майское тепло

На московских улицах растет снег к концу будущей недели. Такой прогноз делают синоптики, обещая при этом традиционное начало весенних дождей. Уже 6 апреля столичный регион попадет в теплый сектор циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +18 градусов.