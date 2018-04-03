Сегодня отключение электричества затронет три района Казани

Сегодня, 3 апреля, в ряде домов Казани отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в Вахитовском районе в доме №6 по ул. Саид-Галеева.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах частного сектора поселка Восточный Приволжского района по улицам:

— Акчулпан;

— Механиков.

В это же время свет отключат в домах частного сектора по улицам:

— Агачлык, пер. Аланлык, Каенсар, Приречный пер., ул. Звонкая, Рассветная, Рассветный пер., Затлы, Рябиновая, Сабит, Строителей, Уртак, Урмале.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах поселка Новая Сосновка Советского района по адресам:

— ул. Вишневая, 1-19, 2-20, 123-129;

— ул. Лесная, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б;

— ул. Сливовая, 1-17, 2-28;

— ул. Спортивная, 1-29, 2-24.

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