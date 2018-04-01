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Смех без причины
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Смех без причины 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Накануне дня смеха наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил совершенно серьезно объяснить, что смеяться очень полезно, причем не только 1 апреля и не только над соседом.
В календаре досадная помеха! Я понял это, глядя в даль со сна: Поскольку намечается День смеха, То снова будет белою спина.
А розыгрыши эти хоть сопрели И аромат от них, как нафталин, Но все равно мы первого апреля Себя с друзьями снова веселим.
Уже готов приказ о повышенье Коллеги — он карьерный хочет рост: Мол, руководством принято решенье, Чтоб дурачок заглядывал вам в рот.
Подруге на смартфон шлем эсэмэску: Подарок, дескать, вслед ее мечтам, И выдачи указываем место — Вокзал Казанский или Главпочтамт.
В солонку насыпаем белый сахар, А в сахарницу — соду или соль, Врем без зазренья совести, с размахом, А как еще расшевелишь ты сонь?
Отлить все шутки надо бы в металле И монумент установить для всех! С друзьями мы над ними хохотали, Жизнь, как известно, продлевает смех.
Разыгрывать я близких не устану, Чтобы в их жизни стало веселей, Смех заменяет, говорят, сметану, А ее банка стоит сто рублей!
Поэтому не только в этот праздник, Я в день иной смеюсь и хохочу, И почему же персонажам разным Отправить меня хочется к врачу?
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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