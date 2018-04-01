Смех без причины

Накануне дня смеха наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил совершенно серьезно объяснить, что смеяться очень полезно, причем не только 1 апреля и не только над соседом.

В календаре досадная помеха! Я понял это, глядя в даль со сна: Поскольку намечается День смеха, То снова будет белою спина.

А розыгрыши эти хоть сопрели И аромат от них, как нафталин, Но все равно мы первого апреля Себя с друзьями снова веселим.

Уже готов приказ о повышенье Коллеги — он карьерный хочет рост: Мол, руководством принято решенье, Чтоб дурачок заглядывал вам в рот.

Подруге на смартфон шлем эсэмэску: Подарок, дескать, вслед ее мечтам, И выдачи указываем место — Вокзал Казанский или Главпочтамт

В солонку насыпаем белый сахар, А в сахарницу — соду или соль, Врем без зазренья совести, с размахом, А как еще расшевелишь ты сонь?

Отлить все шутки надо бы в металле И монумент установить для всех! С друзьями мы над ними хохотали, Жизнь, как известно, продлевает смех.

Разыгрывать я близких не устану, Чтобы в их жизни стало веселей, Смех заменяет, говорят, сметану, А ее банка стоит сто рублей!

Поэтому не только в этот праздник, Я в день иной смеюсь и хохочу, И почему же персонажам разным Отправить меня хочется к врачу?

ОБ АВТОРЕ

Сергей Пономарев