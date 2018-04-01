Космическая станция размером со школьный автобус может упасть на Россию

В возможную зону падения попадает вся Африка, большая часть Латинской Америки и США Австралия , страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.

Ингушетии и «Большая часть территории России находится вне зоны возможного падения обломков. Впрочем, в нее все же попадает вся южная часть Дагестана ниже широты 42,7 градусов (примерно южнее Ботлиха), некоторые районы Чечни Северной Осетии », — говорится в сообщении.

Большая часть станции весом 8,5 тонн сгорит в атмосфере, но ее остатки все-таки достигнут земной поверхности. По прогнозам специалистов, падение может произойти 2 апреля. Оно будет неуправляемым, то есть инженеры не смогут его проконтролировать. Сам процесс будет похож на метеорный поток.

Размеры «Тяньгун-1» обычно сравнивают со школьным автобусом. Из семи других станций, ранее падавших на Землю, две также падали неконтролируемо, но были гораздо больше китайской.

И хотя выпадение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров, вероятность нанесения вреда людям минимальна.