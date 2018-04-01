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Космическая станция размером со школьный автобус может упасть на Россию
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Космическая станция размером со школьный автобус может упасть на Россию 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Согласно расчетам Европейского космического агентства, обломки китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» могут упасть в России в регионах Северного Кавказа, сообщает Газета.ru.
В возможную зону падения попадает вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.
«Большая часть территории России находится вне зоны возможного падения обломков. Впрочем, в нее все же попадает вся южная часть Дагестана ниже широты 42,7 градусов (примерно южнее Ботлиха), некоторые районы Чечни, Ингушетии и Северной Осетии», — говорится в сообщении.
Большая часть станции весом 8,5 тонн сгорит в атмосфере, но ее остатки все-таки достигнут земной поверхности. По прогнозам специалистов, падение может произойти 2 апреля. Оно будет неуправляемым, то есть инженеры не смогут его проконтролировать. Сам процесс будет похож на метеорный поток.
Размеры «Тяньгун-1» обычно сравнивают со школьным автобусом. Из семи других станций, ранее падавших на Землю, две также падали неконтролируемо, но были гораздо больше китайской.
И хотя выпадение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров, вероятность нанесения вреда людям минимальна.
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