Ярмарка и концерт пройдут в Краснодаре 8 апреля

В столице Кубани 8 апреля состоится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, сообщают организаторы мероприятия.

С 12 до 18 часов на Пушкинской площади все желающие смогут посмотреть и приобрести понравившиеся сувениры, а также получить навыки в их изготовлении в ходе мастер-классов.

Для маленьких участников праздника организованы анимационные площадки с играми, конкурсами и забавами.

Также горожан ждёт большой концерт. В нём примут участие Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей песни «Криница», коллективы Краснодарской краевой филармонии, юные артисты из школы-интерната народного искусства имени В. Г. Захарченко, а также ведущие самодеятельные коллективы.