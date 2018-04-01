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Ярмарка и концерт пройдут в Краснодаре 8 апреля
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Ярмарка и концерт пройдут в Краснодаре 8 апреля 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В столице Кубани 8 апреля состоится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, сообщают организаторы мероприятия.
С 12 до 18 часов на Пушкинской площади все желающие смогут посмотреть и приобрести понравившиеся сувениры, а также получить навыки в их изготовлении в ходе мастер-классов.
Для маленьких участников праздника организованы анимационные площадки с играми, конкурсами и забавами.
Также горожан ждёт большой концерт. В нём примут участие Кубанский казачий хор, ансамбль казачьей песни «Криница», коллективы Краснодарской краевой филармонии, юные артисты из школы-интерната народного искусства имени В. Г. Захарченко, а также ведущие самодеятельные коллективы.
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