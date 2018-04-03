После ночного богослужения в Пасху тюменцы смогут уехать домой на автобусе бесплатно 

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, православные верующие после праздничной службы смогут добраться до дома на городских автобусах. Они отправятся в четыре часа утра от Знаменского кафедрального собора на Семакова, 13. — «ТПАТП № 1» выпустит на линию четыре автобуса вместимостью до 100 пассажиров — каждый. Проезд будет бесплатным, — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Для того, чтобы вам проще было выбрать подходящий маршрут, публикуем схемы движения этих автобусов.1) Знаменский кафедральный собор — Энтузиастов — завод Медоборудования — Дмитрия Менделеева
2) Знаменский кафедральный собор — аэропорт «Плеханово»
3) Знаменский кафедральный собор — Дом Обороны — Московский тракт — магазин «Пышма» — Таллинская — Рабочий посёлок — Антипино
4) Знаменский кафедральный собор — СК «Здоровье» — ММС — Автобаза №100 Кроме того, в воскресенье вы можете принять участие в необычном пасхальном автопробеге по центральным улицам Тюмени. Участие в мероприятии — бесплатное, но необходима предварительная регистрация. А если вы собираетесь освятить куличи, но не знаете, где и во сколько это сделать, советуем заглянуть в наше удобное расписание пасхальных богослужений. Для вашего удобства прикрепили интерактивную карту Тюмени, где отмечены все местные храмы и церкви.