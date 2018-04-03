Ещё
После ночного богослужения в Пасху тюменцы смогут уехать домой на автобусе бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

После ночного богослужения в Пасху тюменцы смогут уехать домой на автобусе бесплатно 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, православные верующие после праздничной службы смогут добраться до дома на городских автобусах. Они отправятся в четыре часа утра от Знаменского кафедрального собора на Семакова, 13. — «ТПАТП № 1» выпустит на линию четыре автобуса вместимостью до 100 пассажиров — каждый. Проезд будет бесплатным, — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Для того, чтобы вам проще было выбрать подходящий маршрут, публикуем схемы движения этих автобусов.1) Знаменский кафедральный собор — Энтузиастов — завод Медоборудования — Дмитрия Менделеева
2) Знаменский кафедральный собор — аэропорт «Плеханово»
3) Знаменский кафедральный собор — Дом Обороны — Московский тракт — магазин «Пышма» — Таллинская — Рабочий посёлок — Антипино
4) Знаменский кафедральный собор — СК «Здоровье» — ММС — Автобаза №100  Кроме того, в воскресенье вы можете принять участие в необычном пасхальном автопробеге по центральным улицам Тюмени. Участие в мероприятии — бесплатное, но необходима предварительная регистрация. А если вы собираетесь освятить куличи, но не знаете, где и во сколько это сделать, советуем заглянуть в наше удобное расписание пасхальных богослужений. Для вашего удобства прикрепили интерактивную карту Тюмени, где отмечены все местные храмы и церкви.
72.ru: последние новости
Парад, демонстрации и пикники с шашлыками: как тюменцы будут отдыхать в майские праздники Где освятить куличи: расписание пасхальных богослужений в Тюмени 60 секунд на спасение: исследуем лабиринты торговых центров Тюмени, следуя по указателям
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ152
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев480
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»60
Гребенщиков удивил признанием о Крыме35
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»209
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение