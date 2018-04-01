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Особенности Пасхи по-армянски
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Особенности Пасхи по-армянски 

Мир24 1 час назад
Армянская апостольская церковь празднует Светлое Христово Воскресение. В главный кафедральный собор страны — Первопрестольный Святой Эчмиадзин — приходят верующие со всей Армении, передает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.
«Христос воскрес из мертвых» — так в праздник Пасхи приветствуют друг друга верующие. В Первопрестольном Эчмиадзине звучат божественные шараканы — древние духовные стихи.
Праздничное богослужение в Армянской апостольской церкови начинается утром. Святое Воскресение называют «Затик», что в переводе означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу.
«Воскресение Христа — один из самых главных праздников для всех христиан. Христово Воскресение — доказательство Его победы над смертью и грехом. Для нас, верующих, Пасха — это надежда на спасение», — говорит дьякон Левон Бадалян.
На пасхальной литургии по традиции присутствуют президент Серж Саргсян, представители законодательной и исполнительной власти. Праздничные богослужения проходят во всех церквях республики, но больше всего прихожан — в главном кафедральном соборе Святом Эчмиадзине.
«Воскресение Христа — самый светлый праздник в году. В семье Пасху мы празднуем по всем традициям. Готовиться начинаем в вербную субботу», — говорит жительница Эчмиадзина Искуи Галстян.
«Мы приехали, чтобы поближе познакомиться с культурой. Нам все очень нравится. И так получилось, что попали на Пасху, — говорит туристка Ольга Рудая.
Пасха — один из главных праздников Армянской апостольской церкви. После нее начинается 50-дневный период, который называется Хинунк.
Сегодня в домах армянских верующих по всем традициям накрыт пасхальный стол: отварная рыба, блюда из зелени, плов с изюмом и крашеные в красный цвет яйца — символ того, что мир был спасен ценой крови Христа.
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