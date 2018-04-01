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Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры
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Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры
Sputnik Абхазия
1 час назад
Фото:
Sputnik Абхазия
Комментарии
Люди гуляют по территории парка, делают фотографии на фоне нежно-розовых облаков цветущей вишни. Желающих насладиться цветением сакуры настолько много, что университет города Ухань ввел онлайн-систему бронирования времени посещения парка.
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