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Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры
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Тысячи людей съезжаются в Ухань полюбоваться цветением сакуры 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Люди гуляют по территории парка, делают фотографии на фоне нежно-розовых облаков цветущей вишни. Желающих насладиться цветением сакуры настолько много, что университет города Ухань ввел онлайн-систему бронирования времени посещения парка.
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