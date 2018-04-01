Составлен список вещей, за которые Apple должна извиниться перед покупателями

Американские специалисты назвали пять вещей, за которые компания Apple должна принести извинения перед своими покупателями. На первое место эксперты поставили стоимость iPhone 8. Гаджет в точности повторяет прошлую версию смартфона, однако стоит при этом значительно дороже.

Также не нравится пользователям отсутствие 3,5-миллиметрового разъема и медленная зарядка устройств. Кроме того в топе проблем оказались фирменные кабели Apple — они, по мнению владельцев iPhone, не отличаются качеством. Как пишет Vistanews.ru, кабели часто перетираются или выходят из строя.

Замыкают список жалобы на Siri. Пользователи смартфонов считают, что за все годы существования она не смогла поумнеть, в отличие от голосовых помощников других компаний.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России в очередной раз снизилась стоимость на флагманский iPhone X. Теперь популярный смартфон с 64 гигабайтами памяти можно купить за 60 тысяч рублей.

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