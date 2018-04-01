Пушков: победа Терезы Мэй в Европе во многом виртуальна

Несколько стран Европы «дали задний ход» в процессе нагнетания страстей вокруг дела Скрипаля, это означает, что победа Лондона не такая убедительная, как может показаться, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

МИД Франции , главы МИД ФРГ Испании один за другим выступили за сохранение диалога с Россией ", — написал политик в Twitter.

"Широко разрекламированная «победа Мэй » в Европе во многом виртуальна", — считает он. «Этими заявлениями ведущие страны ЕС показывают, что дают задний ход и что дальше им с Мэй не совсем по пути» — добавил Пушков.

Ранее МИД Франции выразил сожаление в связи с ответной высылкой французских диплорматов из России. При этом в Париже заявили «о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Бильд ам Зоннтаг» заявил: «Нам нужна Россия как партнер, например, при решении региональных конфликтов, для разоружения и как важная опора мультилатерального порядка. Поэтому мы открыты к диалогу и стремимся к тому, чтобы постепенно возвратить доверие, если Россия к этому также готова».