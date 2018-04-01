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Пушков: победа Терезы Мэй в Европе во многом виртуальна
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Пушков: победа Терезы Мэй в Европе во многом виртуальна 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Несколько стран Европы «дали задний ход» в процессе нагнетания страстей вокруг дела Скрипаля, это означает, что победа Лондона не такая убедительная, как может показаться, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"МИД Франции, главы МИД ФРГ и Испании один за другим выступили за сохранение диалога с Россией", — написал политик в Twitter.
"Широко разрекламированная «победа Мэй» в Европе во многом виртуальна", — считает он. «Этими заявлениями ведущие страны ЕС показывают, что дают задний ход и что дальше им с Мэй не совсем по пути» — добавил Пушков.
Ранее МИД Франции выразил сожаление в связи с ответной высылкой французских диплорматов из России. При этом в Париже заявили «о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов».
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Бильд ам Зоннтаг» заявил: «Нам нужна Россия как партнер, например, при решении региональных конфликтов, для разоружения и как важная опора мультилатерального порядка. Поэтому мы открыты к диалогу и стремимся к тому, чтобы постепенно возвратить доверие, если Россия к этому также готова».
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