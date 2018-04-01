Блондинка или брюнетка: в сети гадают, кого предпочитает Тимати 

Популярный рэпер Тимати снова стал объектом бурного обсуждения в социальных сетях, причиной которому послужила его личная жизнь. Поклонники музыканта гадают — кому же на самом деле принадлежит его сердце — Алене Шишковой или Анастасии Решетовой.
Во все времена фанатов известных артистов интересовала в первую очередь их личная жизнь, а уж потом творчество. К сожалению, с историческим фактом спорить трудно — так уж устроен человек. Стоит ли говорить, что сердечные дела популярного рэпера и успешного бизнесмена Тимати очень волнуют его многочисленных поклонниц, которые никак не могут разобраться в тонкостях его отношений с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.
Завидный холостяк выходит в свет с эффектной брюнеткой, но уже пару дней спустя намекает на тесные отношения с очаровательной блондинкой. Фанаты в замешательстве. Масла в и без того бушующий огонь народного любопытства подливают еще и снимки девушек, сделанные в интерьере одной и той же квартиры. А поскольку сам Тимати предпочитает не комментировать вопросы, касающиеся его личной жизни, то фантазия его поклонниц не на шутку разошлась, предполагая чуть ли не гарем в доме музыканта.
«О, Боже! Жизнь Тимати уже стала похожа на злополучный Дом 2!» «У него там что гарем? То одну выгулял, то о второй вспомнил…» «Я запуталась… Он с Настей или с Аленой уже?» «Тимати, что расстался с Настей?» Отметим, что поводом для очередной волны слухов послужило неосторожное высказывание артиста со сцены Тюмени, где он недавно побывал с концертом. Мужчина пошутил насчет ночевки у одной из поклонниц, добавив, что раз Алены тут нет, то ему можно и не стесняться. Конечно, его слова тут же попали во все социальные сети, спровоцировав немало сопутствующих слухов и домыслов, которые пока так и не получили никаких официальных подтверждений. Впрочем, имя самой главной девушки, занимающей почетное место в сердце и мыслях Тимати, известно без исключения всем его поклонникам, ведь любовь к дочери артист не только не скрывает, а, напротив, всячески афиширует.