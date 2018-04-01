Блондинка или брюнетка: в сети гадают, кого предпочитает Тимати

Популярный рэпер Тимати снова стал объектом бурного обсуждения в социальных сетях, причиной которому послужила его личная жизнь. Поклонники музыканта гадают — кому же на самом деле принадлежит его сердце — Алене Шишковой или Анастасии Решетовой

Во все времена фанатов известных артистов интересовала в первую очередь их личная жизнь, а уж потом творчество. К сожалению, с историческим фактом спорить трудно — так уж устроен человек. Стоит ли говорить, что сердечные дела популярного рэпера и успешного бизнесмена Тимати очень волнуют его многочисленных поклонниц, которые никак не могут разобраться в тонкостях его отношений с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.

Завидный холостяк выходит в свет с эффектной брюнеткой, но уже пару дней спустя намекает на тесные отношения с очаровательной блондинкой. Фанаты в замешательстве. Масла в и без того бушующий огонь народного любопытства подливают еще и снимки девушек, сделанные в интерьере одной и той же квартиры. А поскольку сам Тимати предпочитает не комментировать вопросы, касающиеся его личной жизни, то фантазия его поклонниц не на шутку разошлась, предполагая чуть ли не гарем в доме музыканта.