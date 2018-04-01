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Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе
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Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Президент РФ Владимир Путин предложил депутатам Госдуму обсудить законопроект, определяющий порядок освобождения организаций от административной ответственности в делах о подкупе должностных лиц. Такая ответственность возникает за попытку передачи или предложения денег или иных ценностей за оказание имущественных услуг, пишет РИА Новости.
Штрафы накладываются в зависимости от суммы подкупа в геометрической прогрессии. Законопроектом предлагает освободить юрлицо от такой ответственности, если оно помогло выявить правонарушение, раскрыть преступление, или если юрлицо подверглось вымогательству. Иностранные должностных лица будут выведены из норм нового закона.
Суды смогут использовать арест имущества в качестве обеспечения по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица.
Путин внес этот законопроект в связи с тем, что Россия вступает в Организацию экономического сотрудничества и развития.
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