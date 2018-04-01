Гройсман: Некоторые общественные заведения блокируют проверки спасателей

Об этом сообщает «112».

«До меня доносится информация, что некоторые сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Гройсман.

По его словам, проверки — не попытки надавить на бизнес. Они призваны уничтожить угрозы здоровью и жизни людей.

«К бизнесу надо относиться с уважением. Если есть проблемы, выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования, будем жестко реагировать», — подчеркнул Гройсман.