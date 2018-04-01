Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

В сети размещены кадры схода с рельсов состава, груженого зерном — инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, произошел в начале минувшей недели на Ильичевском зерновом терминале в Одесской области на юге Украины

На записи видно, что поезд по неизвестной причине не сбросил скорость и буквально вылетел с путей.

За маневровым локомотивом отправился почти десяток вагонов, некоторые из которых собрались в «гармошку» и были существенно повреждены. Груз оказался рассыпан по территории терминала.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.