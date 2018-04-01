Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан, отмечающих ее по Григорианскому календарю

"Обращаюсь к Вам с радостным приветствием: «Христос Воскресе!», — говорится в послании патриарха Кирилла. «Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества», — отметил предстоятель Русской церкви . Он пожелал христианским лидерам «крепости сил и щедрой помощи Божией» в высоком и ответственном служении.

Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова в этом году 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления.