Ещё
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан, отмечающих ее по Григорианскому календарю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан, отмечающих ее по Григорианскому календарю 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси направил в воскресенье поздравление с Пасхой Папе Римскому Франциску, Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II, Патриарху Эфиопскому Абуне Матфию I, Патриарху Коптской церкви Тавадросу II и другим главам христианских церквей, отмечающих праздник по Григорианскому календарю. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.
"Обращаюсь к Вам с радостным приветствием: «Христос Воскресе!», — говорится в послании патриарха Кирилла. «Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества», — отметил предстоятель Русской церкви. Он пожелал христианским лидерам «крепости сил и щедрой помощи Божией» в высоком и ответственном служении.
Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова в этом году 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления.
ТАСС: последние новости
Посол РФ в Лондоне назвал дело Скрипалей провокацией британской разведки Грудинин проводит экологический форум, прежде всего, для своего пиара, уверены эксперты Цивилев: жители Кузбасса будут вместе с властью определять приоритеты развития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян показала новые права99
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»180
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов377
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ455
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»244
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение