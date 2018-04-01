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Эксперт оценил планы посольства США продолжать работу над улучшением отношений с Россией
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Эксперт оценил планы посольства США продолжать работу над улучшением отношений с Россией 

RT на русском 41 минуту назад
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе c RT прокомментировал заявление посольства США в Москве о намерении продолжить работу для улучшения американо-российских отношений, несмотря на закрытие консульства в Санкт-Петербурге. «Трудно пока представить, как в нынешней ситуации можно налаживать отношения. Мне кажется, что сейчас речь идёт не о том, чтобы их наладить, а чтобы прекратить обострение. США, надеюсь, на каком-то этапе остановятся, потому что спираль сокращения дипломатических сотрудников ведёт в никуда. Можно в конечном итоге остаться с одним послом и двумя его помощниками, которые не смогут вообще никаким образом содействовать улучшению отношений между двумя странами», — подчеркнул он.
Рогулёв отметил, что сейчас США «валят с больной головы на здоровую», обвиняя во всём Москву.
По его словам, говорить о налаживании конструктивного диалога пока рано. В этом смысле, добавил эксперт, показательным будет внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Первым шагом будет совместное заседание в международной структуре, которая призвана бороться с химическим оружием — ОЗХО. Оно назначено на 4 апреля. И вот там станет ясно, как настроены Великобритания и США — сотрудничать или, наоборот, всё это дело раскручивать дальше», — заключил политолог.
Ранее в американском посольстве заявили, что вопреки закрытию консульства в Санкт-Петербурге намерены продолжить работу над улучшением отношений Москвы и Вашингтона.
RT на русском: последние новости
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