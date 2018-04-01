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Избирком Афганистана заявил, что парламентские выборы пройдут 20 октября
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Избирком Афганистана заявил, что парламентские выборы пройдут 20 октября 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава независимой избирательной комиссии Афганистана Гул Джан Бади Саяд подтвердил, что парламентские и региональные выборы в стране назначены на 20 октября, передает агентство Khaama Press.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Афганистане в 2010 году. Очередное голосование должно было состояться в октябре 2016 года, но дата выборов была перенесена. Ожидалось, что новый состав парламента будет избран в июле 2018 года. Из-за технических сложностей выборы были снова отложены на более поздний срок, но власти страны заверяли, что они пройдут до конца 2018 года.
По словам чиновника, участие в выборах всех политических партий и институтов поможет комиссии организовать прозрачное и честное голосование.
Назначение точной даты выборов поприветствовали в миссии ООН в Афганистане. «Назначение конкретной даты выборов является заметным позитивным и важным событием в работе независимой избирательной комиссии и сделает возможным прогресс от формального планирования к реализации», — заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамити Ямамото.
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