Избирком Афганистана заявил, что парламентские выборы пройдут 20 октября

Предыдущие парламентские выборы прошли в Афганистане в 2010 году. Очередное голосование должно было состояться в октябре 2016 года, но дата выборов была перенесена. Ожидалось, что новый состав парламента будет избран в июле 2018 года. Из-за технических сложностей выборы были снова отложены на более поздний срок, но власти страны заверяли, что они пройдут до конца 2018 года.

По словам чиновника, участие в выборах всех политических партий и институтов поможет комиссии организовать прозрачное и честное голосование.