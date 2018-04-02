Власти Москвы обеспечат приоритетный доступ оперативным службам в сети LTE-450 во время ЧМ-2018

Власти Москвы обеспечат радиосвязь для оперативных служб города во время чемпионата мира по футболу 2018, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. «Департамент информационных технологий Москвы успешно протестировал работу устройств бригад скорой помощи и городского оперативного штаба в сети LTE 450 во время проведения футбольного матча Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене „Лужники“. Для устройств экстренных служб оператором, по запросу города, был установлен приоритет в сети LTE-450 и выделен ресурс, позволявший сотрудникам, обеспечивавшим безопасность на матче, оставаться на связи в любой ситуации, даже в случае ЧП или перегрузки мобильных сетей», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Александра Горбатько, устройства с LTE-450 позволяют обмениваться видеоданными, что значительно упрощает взаимодействие с оперативным штабом при работе в местах массового скопления людей. Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте.