Власти Москвы обеспечат приоритетный доступ оперативным службам в сети LTE-450 во время ЧМ-2018 

Власти Москвы обеспечат радиосвязь для оперативных служб города во время чемпионата мира по футболу 2018, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. «Департамент информационных технологий Москвы успешно протестировал работу устройств бригад скорой помощи и городского оперативного штаба в сети LTE 450 во время проведения футбольного матча Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене „Лужники“. Для устройств экстренных служб оператором, по запросу города, был установлен приоритет в сети LTE-450 и выделен ресурс, позволявший сотрудникам, обеспечивавшим безопасность на матче, оставаться на связи в любой ситуации, даже в случае ЧП или перегрузки мобильных сетей», — говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Александра Горбатько, устройства с LTE-450 позволяют обмениваться видеоданными, что значительно упрощает взаимодействие с оперативным штабом при работе в местах массового скопления людей. Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте.
Особенность сети LTE — это возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей и закреплять за ними выделенный ресурс, не ущемляя других абонентов. Абонентские устройства в этом диапазоне могут работать в режиме рации (Push-To-Talk) и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками. А для обеспечения устойчивого покрытия нужно минимальное число базовых станций. Стандарт также позволяет подключать повышенный уровень защиты, в том числе E2E-шифрование и sim-карты с поддержкой криптозащиты. При включении абонентского устройства осуществляется идентификация пользователя. Профессиональная мобильная радиосвязь (ПМР) на базе технологии LTE-450 предоставлена оператором мобильной связи Tele2. «Сеть LTE-450 обеспечивает проникновение качественного сигнала в здания со сложными архитектурными особенностями, к которым относится главная спортивная арена предстоящего чемпионата мира по футболу. Специалисты технической службы Tele2 провели предварительную настройку базовых станций, тщательно протестировали связь, чтобы гарантировать качественный сервис, высокие скорости и бесперебойную коммуникацию, даже при пиковых нагрузках на сети других частотных диапазонов», — отметил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Дмитриев.