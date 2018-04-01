В Горнокнязевске впервые состоялся День оленевода

Программа была достаточно традиционной: концерт с выступлением фольклорных коллективов, чай, уха и шашлыки, ярмарка с разноцветными ягодами и сувениркой, соревнования по национальным видам спорта. Гости катались на упряжках, кормили оленя в загоне (специально для этого в кассе продавали ягель), заглядывали в чумы, грелись у печки. И очень много фотографировали.

Был объявлен конкурс на самое смешное селфи. Нужно было выложить снимок в соцсетях с хэштегом #ЯвГорнокнязевске.

Не было только одного: гонки на оленьих упряжках. Организаторы пообещали, что уж в следующем году непременно.

А погода не подкачала: было слегка морозно и очень солнечно. Гости остались довольны.