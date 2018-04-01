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В Горнокнязевске впервые состоялся День оленевода
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В Горнокнязевске впервые состоялся День оленевода 

Красный Север 48 минут назад
Фото: Красный Север
Программа была достаточно традиционной: концерт с выступлением фольклорных коллективов, чай, уха и шашлыки, ярмарка с разноцветными ягодами и сувениркой, соревнования по национальным видам спорта. Гости катались на упряжках, кормили оленя в загоне (специально для этого в кассе продавали ягель), заглядывали в чумы, грелись у печки. И очень много фотографировали.
Был объявлен конкурс на самое смешное селфи. Нужно было выложить снимок в соцсетях с хэштегом #ЯвГорнокнязевске.
Не было только одного: гонки на оленьих упряжках. Организаторы пообещали, что уж в следующем году непременно.
А погода не подкачала: было слегка морозно и очень солнечно. Гости остались довольны.
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