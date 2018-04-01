Вступил в силу первый ежегодный запрет на ловлю рыбы на реке Хуанхэ

Запрет был введен с целью защитить рыбные ресурсы и биологическое разнообразие второй по длине реки Китая

Согласно раннее сделанному заявлению Минсельхоза Китая, запрет, который будет действовать до 30 июня, охватывает основное русло Хуанхэ, три крупных озера и 13 притоков реки.

Как заявили в Минсельхозе, для вылова рыбы в научных целях, одомашнивания или разведения в период запрета необходимо получить разрешение властей провинциального или более высокого уровня.

Провинции и автономные районы могут продлить действие запрета на рыбную ловлю в соответствии с местными потребностями, говорится в сообщении министерства. -0-