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Вступил в силу первый ежегодный запрет на ловлю рыбы на реке Хуанхэ
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Вступил в силу первый ежегодный запрет на ловлю рыбы на реке Хуанхэ 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Запрет был введен с целью защитить рыбные ресурсы и биологическое разнообразие второй по длине реки Китая.
Согласно раннее сделанному заявлению Минсельхоза Китая, запрет, который будет действовать до 30 июня, охватывает основное русло Хуанхэ, три крупных озера и 13 притоков реки.
Как заявили в Минсельхозе, для вылова рыбы в научных целях, одомашнивания или разведения в период запрета необходимо получить разрешение властей провинциального или более высокого уровня.
Провинции и автономные районы могут продлить действие запрета на рыбную ловлю в соответствии с местными потребностями, говорится в сообщении министерства. -0-
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