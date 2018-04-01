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Фермерам северо-востока Костромской области обещают гранты
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Фермерам северо-востока Костромской области обещают гранты 

k1news.ru 54 минуты назад
Фото: k1news.ru
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области предлагает фермерам с северо-востока региона подать заявки на получение гранта, сообщает пресс-служба губернатора.
Финансовую поддержку могут получить фермеры Октябрьского, Вохомского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского и Межевского районов, заявки нужно подать до 28 апреля.
Получатели грантов имеют право использовать деньги на приобретение животных, сельхозтехники, строительство и ремонт хозяйственных помещений, строительство дорог и подъездных путей к хозяйству.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4942) 55-71-92, 55-16-22.
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