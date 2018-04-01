Студенты в США почтут память Мартина Лютера Кинга пешим путешествием 

Шестеро американских студентов решили пройти 50 миль (80 километров) пешком до города Мемфис, тем самым отметив 50 годовщину смерти Мартина Лютера Кинга. Решение пройти именно такое расстояние было не случайным — на каждую милю приходится по одному году, минувшему со дня убийства знаменитого афроамериканского проповедника, которое произошло 4 апреля 1968 года. Подростки (возрастом от 14 до 19 лет) отправились в свое «путешествие» в субботу, выбрав как основной маршрут шоссе №61.
Они планируют проходить по 10-15 миль в день, пока не доберутся до конечного пункта назначения. По ходу своего шествия студенты будут обсуждать вопросы, связанные с расовыми и гражданскими правами, а уже в Мемфисе они примут участие в мероприятиях в Национальном музее гражданских прав, расположенном на месте бывшего мотеля Lorraine, где и был убит Мартин Лютер Кинг.
"Я люблю бросать вызов сам себе и делать вещи, которые помогают мне стать лучше", — признался Бенджамин Ратледж, единственный белый американец среди всех шестерых студентов, решившихся отправиться в путь.
Примечательно, что сопровождать студентов будут двое взрослых и несколько полицейских машин. Помимо этого, в распоряжении подростков будут переносные туалетные кабинки, а также микроавтобусы со всем необходимым набором еды, воды, медикаментов.