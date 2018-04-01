«Уши и зубы торчат»: Ксения Царицына поделилась неудачным фото

Жена олигарха Ксения Царицына опубликовала новое фото с состоявшейся в прошлом году свадьбы. Однако невеста запечатлена на нем не в лучшем ракурсе, значительно подпортившем внешность.

Свадьба Ксении состоялась прошлым летом в подмосковной Барвихе, и девушка не скрывала от посторонних глаз роскошное торжество. Известно, что гостей Царицыной и ее супруга развлекали Полина Гагарина Сергей Шнуров , а ведущими вечера были Екатерина Варнава Андрей Разыграев . Фотографии со свадьбы, за время которой невеста сменила 3 наряда, Ксения до сих пор продолжает публиковать. На одном из новых снимков девушка запечатлена в свадебном платье на фоне белых цветов. Однако в глаза многим бросилась не прекрасная композиция, а уши Царицыной, торчащие из прически, и странная улыбка.

Хотя поклонники не устают отмечать красоту девушки практически на каждой из публикуемых ей фотографий, на этот раз они пришли к выводу, что Ксения выставила в сеть неудачное фото, которое ее вовсе не красит — в комментариях к снимку у Царицыной нашли даже сходство с обезьянами: «На обезьянку похожа» «Ой…что-то с лицом…» «Когда сделал и губы и зубы, но не знаешь что показать» «Это что? Неудачная фотка!» «Правда на обезьянку похожа!» «Уши. Зубы. И грудь. Эти три вещи торчат во все стороны» Тем не менее негативные отзывы на странице Ксении — редкость, в основном поклонники ее хвалят, ведь девушка может похвастаться отличной внешностью и фигурой, а плохие фотографии бывают у всех.