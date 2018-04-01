Командующий ЧФ и глава Севастополя заняли призовые места в регате «Русская весна — 2018»

Яхтенная регата «Русская весна» на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олега Белавенцева проводится уже в четвертый раз. В этом году в регате приняли участие порядка 200 спортсменов на 60 яхтах разных классов. Среди участников были главы регионов СКФО и ЮФО.

"Ветер был сильный, команды достойные, лично я убедился, что надо больше строить спортивных объектов для наших детей, мы проектируем сейчас школу парусного спорта в бухте Казачья, наверное, нужно подумать еще. Очень увлекательно, особенно для неподготовленного человека, мы были настроены на победу", — поделился впечатлениями от гонки с журналистами глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

В свою очередь командующий ЧФ РФ Александр Витко также отметил важность популяризации парусного спорта в России. «Нигде не увидишь больше такой романтики, вот это преодоление сегодняшнего свежего ветра, волнения, попытка быть первым — очень важно для детей, после этих ощущений дети приходят на флот», — добавил Витко.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены оказывать поддержку развитию яхтенного спорта, который для города является традиционным видом.