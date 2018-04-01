Командующий Черноморским флотом обошел губернатора Севастополя в парусной гонке 

Экипаж, в состав которого входил командующий Черноморским флотом Александр Витко занял второе место в яхтенной регате «Русская весна — 2018». Бронза соревнований у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, золото — у яхтсмена Алексея Борисова. Как передает корреспондент «ФедералПресс», 1 апреля в Севастополе четвертый раз прошла яхтенная регата «Русская весна».
«С каждым годом состав участников регаты увеличивается. Есть уже постоянные участник, но и много новых — это радует. Главное, что соблюдаются традиции. Так, что главы республик северного Кавказа дважды в год приезжают в Севастополь — на день ВМФ и для состязаний в регате Русская весна», — сказал Белавенцев добавив, что между регионами налажено сотрудничество в культурной и спортивной сферах.
Командующий флотом Александр Витко рассказал журналистам, что «никто никому не поддавался». Его мысль продолжил глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров который в прошлом году взял золото соревнований, а в этот раз пришел четвертым.
«Независимо от того, губернатор Севастополя или глава Ингушетии состязания были серьезными. Никто не хотел уступать, хорошая динамика», — рассказал он.
Губернатор Дмитрий Овсянников уже второй год участвует в парусной регате, в этом году его команда взяла бронзу.
«Я убедился, что нужно строить больше спортивных объектов наших детей. Сейчас мы проектируем одну школу парусного спорта в Казачьей бухте. Возможно, следует подумать еще об одной. Это очень увлекательно, даже для неподготовленного человека», — рассказал Овсянников.
В последний гоночный день состязались VIP-персоны. Были полномочный представитель президента в СКФО Олег Белавенцев, глава республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Витко, а также главы республик Северо-кавказского федерального округа: глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.