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Барнаульский планетарий проводит бесплатные показы
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Барнаульский планетарий проводит бесплатные показы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Серия бесплатных показов пройдёт со 2 по 6 апреля в Барнаульском планетарии.
Научно-просветительский цент покажет мультимедийную программу «Вселенная глазами Хаббла».
«Хаббл» — это космический телескоп, представляющий собой автоматическую обсерваторию на орбите вокруг Земли. Телескоп позволяет избавиться от атмосферных помех и раздвинуть границы астрономических возможностей.
«Проникнуть в дали Вселенной, заглянуть в её далекое, отодвинутое на десяток миллиардов лет прошлое смог Хаббл — один из крупнейших оптических телескопов», — рассказывает о программе планетарий.
На сеанс приглашаются зрители от 10 лет.
Начало сеанса в 13.00.
Вход свободный.
АиФ — Алтай: последние новости
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