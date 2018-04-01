Барнаульский планетарий проводит бесплатные показы

Серия бесплатных показов пройдёт со 2 по 6 апреля в Барнаульском планетарии.

Научно-просветительский цент покажет мультимедийную программу «Вселенная глазами Хаббла».

«Хаббл» — это космический телескоп, представляющий собой автоматическую обсерваторию на орбите вокруг Земли. Телескоп позволяет избавиться от атмосферных помех и раздвинуть границы астрономических возможностей.

«Проникнуть в дали Вселенной, заглянуть в её далекое, отодвинутое на десяток миллиардов лет прошлое смог Хаббл — один из крупнейших оптических телескопов», — рассказывает о программе планетарий.

На сеанс приглашаются зрители от 10 лет.

Начало сеанса в 13.00.

Вход свободный.