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Ядровский воздух будут проверять каждые 20 минут
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Ядровский воздух будут проверять каждые 20 минут 

Вести.Ru 35 минут назад
Около полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе (Московская область) завтра будет установлена новая станция мониторинга. Место ее установки определит инициативная группа местных жителей, очевидно, это будет низина у полигона, где может скапливаться свалочный газ.
Экологи смогут отслеживать качество воздуха каждые 20 минут.
Сейчас работают стационарные и мобильные станции мониторинга МЧС, замеры делаются каждые 4 часа, на жалобы выезжают эксперты и делают замеры, в том числе и в квартирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования области.
Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и устраивали митинги. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, 11 детей были госпитализированы. Жители во всем винят «Ядрово», хотя анализы крови пострадавших показали обратное.
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