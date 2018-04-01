Ядровский воздух будут проверять каждые 20 минут

Около полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе ( Московская область ) завтра будет установлена новая станция мониторинга. Место ее установки определит инициативная группа местных жителей, очевидно, это будет низина у полигона, где может скапливаться свалочный газ.

Экологи смогут отслеживать качество воздуха каждые 20 минут.

Сейчас работают стационарные и мобильные станции мониторинга МЧС , замеры делаются каждые 4 часа, на жалобы выезжают эксперты и делают замеры, в том числе и в квартирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования области.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и устраивали митинги. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, 11 детей были госпитализированы. Жители во всем винят «Ядрово», хотя анализы крови пострадавших показали обратное.