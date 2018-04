Альтаир в Metal Gear Solid 4 и «коровий уровень» в Diablo 2: первоапрельские розыгрыши, ставшие реальностью

Когда идеи настолько хороши, что забыть про них не получается.

Пользователи сети решили вспомнить шутки в честь Дня дурака от разработчиков и различных игровых компаний, которые впоследствии действительно стали доступны (или над ними хотя бы шла реальная работа) игрокам.

Старт дискуссии дал пользователь форума ResetEra под ником Cyberpunk. Он вспомнил два известных розыгрыша, один из которых со временем стал известен игрокам по всему миру.

1 апреля 2008 года в сети появилось видео, в котором продюсер Assassin's Creed Джейд Реймонд представила скин главного героя первой части Альтаира в игре Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. В ролике можно было увидеть курящего Снейка в образе ассассина. Впоследствии скин действительно появился в игре, но не давал никаких особых способностей.

«Коровий уровень» впервые появился в Diablo 2, однако слухи о нём ходили ещё после выхода первой части. Многие верили фейковым скриншотам и на самом деле считали, что в игре существует секретный уровень, где в качестве врагов выступают коровы, даже несмотря на то, что Blizzard неоднократно это опровергали.

1 апреля 1999 года сотрудники студии уже сами решили пошутить и опубликовали якобы настоящее изображение из находящейся тогда в разработке Diablo 2 с прямоходящими коровами, пользующимися оружием. Впоследствии игроки действительно нашли такой уровень, оказавшийся секретным, а разработчики неоднократно оставляли отсылки к нему в своих следующих играх.

Пользователи вспомнили и другие подобные розыгрыши. Например, анонс от Google в 2014 году, когда компания представила Google Maps: Pokémon Challenge — специальный ивент, во время которого якобы можно было ловить и собирать покемонов с помощью приложения Google Maps на реальных улицах.

В 2016 году компания Niantic совместно с Nintendo, владеющей правами на франшизу, действительно выпустила такую игру — Pokemon Go, которая использовала технологии дополненной реальности и стала настоящим феноменом по всему миру.

Упомянули и дополнение для Far Cry 3 — Blood Dragon, анонс которого состоялся 1 апреля 2013 года. Тогда многие игроки из-за кардинально отличающегося от оригинального Far Cry 3 сеттинга решили, что это просто шутка, но DLC действительно вышло, причём спустя всего несколько недель.

В 2003 году Blizzard анонсировала появление в Warcraft 3 пятой играбельной расы — пандаренов, о которых тогда ещё практически никто не слышал. Позже пандарены также были введены во вселенную Warcraft, а разработчики даже посвятили им отдельное дополнение для WoW.

Также пользователи вспомнили об анонсе игры во вселенной Halo в стилистике конструктора LEGO, по аналогии с LEGO Batman и LEGO Star Wars, который появился в апрельском номере журнала EGM за 2008 год. Это действительно была шутка, но позднее, благодаря утечкам, стало известно, что похожий проект и правда разрабатывался, но уже в стиле конструктора Mega Bloks.

Позднее авторы прекратили работы над проектом. Игроки увидели лишь небольшой ролик с геймплеем.

В 2017 году студия PlatinumGames, известная по NieR: Automata, на первое апреля опубликовала ролик с восьмибитной версией слэшера Bayonetta, который якобы должен был выйти на ПК.

Спустя всего несколько дней стало известно, что на самом деле разработчики в ближайшее время выпустят в Steam полноценную Bayonetta с поддержкой разрешения 4K спустя семь лет после релиза оригинальной версии на PlayStation 3 и Xbox 360.

Вспомнили и несколько менее заметных розыгрышей, например, режим «шахмат» в Halo: Reach, который и правда был доступен в шутере с некоторыми ограничениями, дополнение Enter the Dominatrix для Saints Row: The Third, элементы которого появились в четвёртой части, а также потенциальное появление учителя Рю в Street Fighter II в качестве играбельного персонажа, распространяемое некоторыми игровыми журналами, которое на самом деле случилось лишь спустя почти 20 лет в Street Fighter IV.

Гоукен в Street Fighter IV #фан #игры