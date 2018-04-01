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Жителей и гостей Новокуйбышевска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
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Жителей и гостей Новокуйбышевска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Новокуйбышевске 7 апреля состоится первая в году ярмарка сельскохозяйственной продукции. Торговля начнется в 8:00 на площадке жилого дома, расположенного на проспекте Победы, 49, сообщает администрация г. о. Новокуйбышевск. Покупателям обещают большой выбор меда, мясной и рыбной продукции, мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий, а также товаров для дачников. По словам организаторов, цены на продукцию выгодно отличаются от магазинных. Также для посетителей организуют удобный въезд и выезд для погрузки приобретенных продуктов. Общественный транспорт будет ожидать сразу на выходе с территории ярмарки.
Фото: ТРК «Губерния»
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