Жителей и гостей Новокуйбышевска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку 

В Новокуйбышевске 7 апреля состоится первая в году ярмарка сельскохозяйственной продукции. Торговля начнется в 8:00 на площадке жилого дома, расположенного на проспекте Победы, 49, сообщает администрация г. о. Новокуйбышевск. Покупателям обещают большой выбор меда, мясной и рыбной продукции, мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий, а также товаров для дачников. По словам организаторов, цены на продукцию выгодно отличаются от магазинных. Также для посетителей организуют удобный въезд и выезд для погрузки приобретенных продуктов. Общественный транспорт будет ожидать сразу на выходе с территории ярмарки.
Фото: ТРК «Губерния»