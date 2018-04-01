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Никитин поздравил геологов с профессиональным праздником
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Никитин поздравил геологов с профессиональным праздником 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил геологов с профессиональным праздником — Днем геолога. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава региона отметил, что геологи, преодолевая тысячи километров по поверхности Земли, проникая в ее недра, открывают залежи полезных ископаемых, обогащают знания о строении планеты. Их труд играет огромную роль в экономике страны, от его результатов зависит работа подавляющего большинства отраслей промышленности.
Глеб Никитин подчеркнул, что для Нижегородской области геологические исследования и мониторинг «имеют крайне важное значение». В частности, обилие подводных вод в регионе предполагает особую тщательность при подготовке к строительным и земляным работам. Поэтому от точности исследований зависит благополучие жителей и успешная деятельность предприятий.
«Желаю вам неиссякаемой энергии, новых открытий и мужества», — заключил глава региона, обращаясь к геологам по случаю их профессионального праздника.
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