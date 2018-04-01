Ещё
Администрация региона готовит справочник «Промышленность Псковской области»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация региона готовит справочник «Промышленность Псковской области» 

Псковская губерния 1 час назад
Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике начал подготовку информационно-аналитического справочника «Промышленность Псковской области», сообщает «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Публикация информации в справочнике будет осуществляться на бесплатной основе. Чиновники предлагают предприятиям, заинтересованным в том, чтобы информация об их организации была размещена в справочнике, в срок до 5 апреля направить информацию в соответсвии с установленной формой (Приложение1) по эл. почте fedorova@mppskov.ruЧтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Захарова на пост замглавы администрации Псковские власти исключили из положения о комитете по тарифам пункты по работе с региональными операторами ТКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян показала новые права101
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»181
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов381
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ455
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»244
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение