Администрация региона готовит справочник «Промышленность Псковской области» 

Псковская губерния: последние новости

Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей

На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Захарова на пост замглавы администрации

Псковские власти исключили из положения о комитете по тарифам пункты по работе с региональными операторами ТКО