Администрация региона готовит справочник «Промышленность Псковской области» 

Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике начал подготовку информационно-аналитического справочника «Промышленность Псковской области», сообщает «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Публикация информации в справочнике будет осуществляться на бесплатной основе. Чиновники предлагают предприятиям, заинтересованным в том, чтобы информация об их организации была размещена в справочнике, в срок до 5 апреля направить информацию в соответсвии с установленной формой (Приложение1) по эл. почте fedorova@mppskov.ruЧтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».