Владельцы владивостокского кинотеатра «Уссури» прокомментировали информацию о якобы закрытой двери в кинозале во время сеанса

В ближайшее время в кинотеатре пройдет проверка.

Генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко прокомментировал информацию о том, что во владивостокском кинотеатре «Уссури» один из залов во время сеанса якобы закрыли на ключ. Об этом со слов своего сына рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов . В комментариях к его записи в Facebook и ответил Алексеенко («Уссури» входит в сеть «Иллюзион»).

— Официально заявляю, что никогда и ни при каких обстоятельствах зрителей в кинозалах никто не запирает. Нет такой практики и никогда не было. Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности. Весь комплекс противопожарных мероприятий у нас всегда выполняется в полном соответствии с требованиями законодательства. Все системы жизнеобеспечения всегда находятся в исправном «боевом» состоянии, они регулярно планово и внепланово проверяются на работоспособность, со всем персоналом также регулярно планово и внепланово проходят инструктажи и тренировки по пожарной безопасности, — рассказал Антон Алексеенко.

По словам генерального директора «Иллюзиона», в ближайшее время в кинотеатрах пройдут специальные проверки. «Безусловно, внеплановые инструктажи уже проводятся, работоспособость всех систем проверяется лично, в том числе даже в присутствии представителей СМИ. Также в ближайшие дни по поручению прокурора Приморского края пройдут комплексные проверки на всех наших объектах комиссией из прокуратуры МЧС . Безопасность и комфорт наших гостей — это наш приоритет», — сказал Алексеенко.