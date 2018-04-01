Владельцы владивостокского кинотеатра «Уссури» прокомментировали информацию о якобы закрытой двери в кинозале во время сеанса 

В ближайшее время в кинотеатре пройдет проверка.
Генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко прокомментировал информацию о том, что во владивостокском кинотеатре «Уссури» один из залов во время сеанса якобы закрыли на ключ. Об этом со слов своего сына рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов. В комментариях к его записи в Facebook и ответил Алексеенко («Уссури» входит в сеть «Иллюзион»).
— Официально заявляю, что никогда и ни при каких обстоятельствах зрителей в кинозалах никто не запирает. Нет такой практики и никогда не было. Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности. Весь комплекс противопожарных мероприятий у нас всегда выполняется в полном соответствии с требованиями законодательства. Все системы жизнеобеспечения всегда находятся в исправном «боевом» состоянии, они регулярно планово и внепланово проверяются на работоспособность, со всем персоналом также регулярно планово и внепланово проходят инструктажи и тренировки по пожарной безопасности, — рассказал Антон Алексеенко.
По словам генерального директора «Иллюзиона», в ближайшее время в кинотеатрах пройдут специальные проверки. «Безусловно, внеплановые инструктажи уже проводятся, работоспособость всех систем проверяется лично, в том числе даже в присутствии представителей СМИ. Также в ближайшие дни по поручению прокурора Приморского края пройдут комплексные проверки на всех наших объектах комиссией из прокуратуры и МЧС. Безопасность и комфорт наших гостей — это наш приоритет», — сказал Алексеенко.
25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли 64 человека. После этого по всей стране начались проверки соблюдения норм пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.