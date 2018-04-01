Власти добрались до самозанятых: как отобрать доходы у 20 миллионов россиян

Фрилансеров выводят из тени

Давняя мечта российских властей — вывести из тени неформальный сектор экономики, к котором заняты, по разным оценкам, от 13 до 22 млн человек. Такой разброс численности самозанятых говорит о том, что их деятельность до сих пор не подвластна контролю, а доходы не учитываются, следовательно, не идут государству в виде налогов. Конечно, бюджету лишние деньги не помешают, поэтому чиновники уже пару лет ломают головы над тем, как ввести в правовое поле фрилансеров, посадив их на фискальный «поводок». До выборов самозанятых решили не трогать, а сразу же после — вновь взялись за обсуждения. «КВ» разбирается, есть ли шансы у неформального рынка занятости выйти из тени безболезненно, с учетом интересов как государства, так и его граждан.

Взаимоотношения власти и самозанятых в последнее время строились по методу кнута и пряника. В прошедшие два года разные министерства и ведомства активно предлагали свои варианты введения фрилансеров в правовое поле, откровенно кабальные и более мягкие, но до недавнего времени в законодательстве не было даже такого понятия: «самозанятые». Решение вопроса отложили на послевыборное время, потому что стало очевидно: ни одна из озвученных мер не будет популярной и жестко ударит по благополучию этой весомой категории экономически активного населения.

К слову, по Росстату , неформальный трудовой сектор составляет около 20% рабочей силы страны, которая насчитывает примерно 76 млн человек — это трудоспособные граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Пока сошлись на том, что до конца 2018 года самозанятых оставили в покое: Владимир Путин объявил для них налоговые каникулы, что стало несомненно мудрым решением с точки зрения сохранения электоральной поддержки.

Теперь, когда выборы позади, работающие исключительно на себя люди оказались под дамокловым мечом: когда каникулы закончатся, правительство не упустит возможности получить с их доходов свою копеечку. Впрочем, судя по последним новостям с законодательных полей, государство хоть и очень хочет обложить сборами неуловимых самозанятых, но не знает, как это лучше сделать. На днях кабмин одобрил проект закона о продлении налоговых каникул до 2019 года. Иными словами, государство опять взяло паузу для размышлений и расписалось в собственной неспособности раз и навсегда решить судьбу миллионов фрилансеров.

От патентов до налога на тунеядство

Минфин, Минэкономразвития. Не прошло и пары дней после выборов, как стали появляться первые ласточки предстоящей борьбы государства с темной стороной экономики. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан. Его распоряжение стало мерой по реализации поручений президента Путина, которые он дал по итогам своего Послания Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года. Над исполнением поручения поставленных премьером задач будут работать Минюст, Минтруд

У министерств вполне достаточно исходного материала и пищи для законодательных размышлений по этому вопросу. Последнее конкретное предложение в феврале озвучивал глава МЭР Максим Орешкин : ввести специальный налоговый режим для самозанятых, предполагающий налог в 5–6% от годовой выручки, который будет идти в Пенсионный фонд и на страховые взносы. До этого сам Дмитрий Медведев предлагал проработать механизм приобретения самозанятыми патентов на деятельность. Другие более-менее здравые инициативы заключались во введении единоразового страхового взноса в 10 тыс. рублей в месяц или предоставления фрилансеру статуса индивидуального предпринимателя с наделением его всеми обязанностями ИП. Озвучивались и более радикальные предложения: речь идет о нашумевшем налоге на тунеядство, о лишении бесплатного медицинского обслуживания или об ограничениях выезда за границу тем самозанятым, которые укрывают свои доходы.

Примечательно, что в среднем доход работающих на себя граждан на 20–25% ниже, чем у сотрудников организаций. Как подсчитали аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), среднемесячный доход самозанятых в России составляет 20 800 рублей. Эксперты называют и самые популярные профессии у фрилансеров: обслуживание компьютеров, ремонт, дизайн.

Между тем общий список профессий самозанятых поражает своей обширностью: няни, сиделки, репетиторы, переводчики, фотографы, художники, сапожники, швеи, стилисты, косметологи, парикмахеры, массажисты, журналисты, копирайтеры, блогеры, таксисты-бомбилы и многие другие. На сегодняшний день все эти люди пребывают в состоянии давящей неопределенности и гадают, что придумает государство, чтобы с их усредненных 20 тысяч дохода забрать свою мзду.

Работник со страхом и упреком

Конечно, ничто не мешает «вольным художникам» уже сейчас выйти из тени и легализоваться, оформив ИП и отчисляя государству фиксированные годовые платежи в размере 26,5 тыс. рублей на обязательное пенсионное страхование и почти 6 тыс. рублей в фонд ОМС (по состоянию на 2018 год). К слову, в 2017 году индивидуальные предприниматели платили на 4 тыс. рублей меньше. Налоговые каникулы, которые стали предвыборным «пряником» для самозанятых, предлагали им еще один механизм легализации: они могли зарегистрировать свой статус и встать на учет в Федеральной налоговой службе . За честность им полагалось освобождение от налогов в 2017–2018 годах и сулились даже некие преференции, в частности, льготы по банковскому кредитованию. Однако данная мера широкого отклика у фрилансеров не нашла: предложением государства воспользовались лишь примерно тысяча человек. Судя по всему, люди просто не поверили государству и с подозрением отнеслись к обещанным в неопределенном будущем благам.

Подвело власть и то, что она слишком поздно определилась с понятием «самозанятый» — лишь в середине 2017 года. Как следует из принятых поправок в Гражданский кодекс, к этой категории граждан относятся лица старше 16 лет, которые оказывают услуги физлицам и выполняют работы в одиночку «для систематического получения прибыли на свой страх и риск», но при этом не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не имеют наемных работников.

«То есть теперь российским законодательством допускается ведение отдельных видов предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП, — поясняет «КВ» юридическую сторону вопроса исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов . — Но на самом деле принятые поправки носят достаточно неопределенный и размытый характер, а само определение «самозанятый» абстрактно: четких критериев, по которым гражданина к этой категории можно причислить или исключить из нее, так и не названо».

Как отметил эксперт, в вопросе о выводе самозанятых из тени за последние два года было озвучено очень много инициатив, но из реальных действий в сухом остатке — только незначительные изменения в ГК РФ. При этом никаких четких механизмов не то что легализации, но даже выявления самозанятых так и не введено. «Да, можно блокировать банковские счета граждан, получающих дополнительный доход, но тогда армия самозанятых перейдет на наличный расчет, а это чревато крайне неприятными последствиями для экономики», — заключает Куликов.

У каждого своя правда

В тот момент, когда государство наконец начало хоть как-то идентифицировать самозанятых, многие из них оказались вынуждены принимать принципиальное решение — выходить из тени или скрывать свою деятельность дальше. Мы поговорили с теми, кто выбрал тот или иной путь, чтобы понять их мотивы.

Жительница Подмосковья Жанна долгое время работала мастером по маникюру в одном из салонов столицы. Рядом с домом работу найти не удалось, поэтому приходилось ездить на общественном транспорте в Москву . Зарплата была небольшая по столичным меркам — с учетом чаевых выходило около 30 тыс. рублей в месяц. При этом работодатель платил в «серую»: налоги и страховые взносы отчислялись лишь с суммы, равной МРОТ. В один прекрасный момент Жанна решила, что хочет работать на себя, и стала оказывать услуги на дому: к тому времени у нее набралась внушительная клиентская база. Теперь она делает в месяц 25–35 процедур в среднем по 1500 тыс. рублей за каждую, что в сумме составляет 40–50 тыс. рублей, значительно меньше денег тратит на дорогу и работает по удобному ей графику. «Я не вижу плюсов в моей старой официальной работе и необходимости в том, чтобы легализоваться сейчас. Нет никаких гарантий, что уплачиваемые мной налоги и страховые взносы обеспечат мне достойную старость или качественное медицинское обслуживание. Да, я имею полис ОМС, но не уплачиваю взносы в фонд, однако давно уже лечусь в частных клиниках — сделала выбор в их пользу еще до того, как стала самозанятой», — говорит Жанна. Наша собеседница слышала про намерения властей взыскивать с фрилансеров налоговые сборы, но пока не тревожится по этому поводу: «А как они меня отловят? Скажу, что домохозяйка, сижу дома, детей воспитываю».

У Алексея — дизайнера и специалиста по продвижению сайтов в Интернете — другой взгляд на ситуацию. Раньше он работал в крупной компании, полностью официально, но принял решение уволиться. Поработав на себя несколько месяцев, он понял, что нелегальное положение его тяготит. Алексей решил оформить ИП и платить налоги. «Когда у меня появился юридический статус индивидуального предпринимателя — клиентов стало больше: для людей важно, что они работают не с „невидимкой“, а с добропорядочным с правовой точки зрения поставщиком услуг. Да, стало больше расходов на налоги и взносы, но это окупается растущим спросом на мои услуги», — отмечает собеседник «КВ». Он добавил, что если бы в законодательстве существовала возможность быть легальным самозанятым без необходимости оформления ИП, он бы ею воспользовался.

Важно заметить, что к категории самозанятых относятся и те, кто, имея официальную работу, подрабатывает оказанием каких-то услуг. По словам заведующего Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, среди «мужей на час», репетиторов, нянь или тех, кто сдает квартиры в аренду, не сообщая об этом государству, очень много тех, для кого это лишь дополнительный источник дохода. По его подсчетам, только в одной Москве таких людей насчитывается 1,5 млн человек. Смирнов уверен, что их невозможно заставить платить налоги: они открестятся или скажут, что оказывали услуги бесплатно, по знакомству. Ситуация может измениться только в одном случае — если Минфин переведет все расчеты в безналичную форму. Но любые кардинальные действия могут привести к росту социальной напряженности. «Введение самозанятых в правовое поле обойдется в копеечку, а после этого много людей пойдут на биржи труда, и государству придется им платить пособия», — уверен эксперт. По его мнению, их вообще лучше оставить в покое: они не от хорошей жизни идут работать парикмахерами и разнорабочими, а на полученные деньги кормят семью, платят за квартиру, как-то сводят концы с концами.

А как «за бугром»?

Разумеется, самозанятые существовали на рынке труда всегда: просто на место коробейников пришли уличные торговцы, а на место извозчиков — таксисты. Так исторически сложилось, что эти люди не отчисляют налоги государству, но при этом и не требуют от государства никаких гарантий. Тем не менее они являются полноценными участниками экономики, и во всех развитых странах это понимают.

Например, представители Управления по делам малого бизнеса США в своем докладе отметили, что самозанятость создает благоприятные условия для людей, которые стремятся стать предпринимателями, поскольку предоставляет им возможности для разработки инновационных идей и продуктов. В странах Евросоюза к фрилансерам более чем лояльны: власти предлагают им большой выбор специализации в сфере самозанятости — около 400 видов деятельности. В развитых странах самозанятость приветствуют как возможность сократить безработицу и дать людям шанс заработать. Конечно, с теневым сектором экономики борются везде, но не с помощью запугивания, а посредством создания четких механизмов легализации неформальных видов деятельности, гибкости и адаптации трудового законодательства под запросы рынка труда.

В США доля самозанятых составляет от 10 до 33% ВВП. Больше всего фрилансеров трудится в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг, к этой категории относятся также артисты, музыканты, бухгалтеры, врачи, юристы, разработчики программного обеспечения…

Канаде самозанятым также рады и даже привлекают их из других стран. В стране действует специальная программа иммиграции для фрилансеров. Она позволяет гражданину любой страны, владеющему английским языком и имеющему опыт деятельности в качестве самозанятого у себя на родине в течение двух лет (в качестве доказательств принимаются банковские выписки, портфолио и рекомендации от клиентов), получить вид на жительство. На сайте иммиграционной службы Канады опубликован список из нескольких сотен профессий для самозанятых, которые востребованы в стране: фермеры, артисты, музыканты, дизайнеры, журналисты, писатели, визажисты и стилисты, флористы, ювелиры, кузнецы, фотографы, ремесленники, специалисты по хенд-мейду. В списке есть даже такая профессия, как balalaika maker — мастер по изготовлению балалаек. На первых этапах приехавшие по этой программе освобождаются от налогов, но если потом не начинают их платить, то лишаются оснований для проживания в стране.

Исследователи мирового рынка труда отмечают, что самозанятость часто решает не только экономические, но и социальные задачи — помогает людям найти место в обществе, зарабатывать, заниматься любимым делом. При этом в некоторых странах самозанятые живут лучше, чем работающие граждане, и не чувствуют себя нелегалами или выпавшими из правого поля асоциальными элементами.

В России же, как полагают опрошенные нами эксперты, в условиях нестабильной экономики и постоянно меняющихся налоговых правил вывести самозанятых из тени не получится. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, обсуждается повышение пенсионного возраста, бизнесу не дают развиваться, а доходы населения падают, люди вынуждены надеяться только на себя. Все это совсем не мотивирует самозанятых раскрываться: они видят за этим лишь очередные попытки государства нажиться на них и, конечно, будут сопротивляться до последнего.

Доля занятых в неформальном секторе, % от рабочей силы:

2012 — 16,7 2013 — 18,1 2014 — 18,0 2015 — 18,3 2016 — 18,9 2017 — 19,4 Источник: Росстат