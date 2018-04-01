Британская газета The Guardian оскорбила греков

Британская газета The Guardian оказалась под огнем острой критики за то, что попыталась организовать «циничные» с этической точки зрения турпоездки в Грецию для знакомства с обедневшей от экономического кризиса страной.

За 2500 фунтов стерлингов (4600 долларов США) издание сделало своим читателям «эксклюзивное предложение»: провести семидневный образовательный тур по Греции с акцентом на знакомство с последствиями экономического кризиса.

Напомним, начиная с 2010 года Эллада переживает жесткий финансовый кризис, который за восемь лет на 25 процентов обрушил ВВП страны и оставил без работы почти треть местного населения. Несмотря на тяжелейшие социальные последствия кризисных явлений в экономике, которые затронули большинство эллинов, английская газета в числе прочего предложила в рамках тура узнать подробности из жизни местных жителей.

Впрочем, саму постановку вопроса об извлечении англичанами прибыли из столь чувствительной для греков темы в самой Греции немедленно назвали неэтичной, оскорбительной и аморальной. «Это может быть самой циничной попыткой эксплуатации продолжающегося в Греции кризиса», — пишет интернет-издание Neos Kosmos. В социальных сетях не менее бурно отреагировали на «креативность» британцев. «Как будто Греция недостаточно натерпелась и без читателей The Guardian, которые приедут сюда, как на сафари», — пишет пользователь Twitter. Не забыли в Греции припомнить англичанам и пережитки их колониальной ментальности. «Вам нужно проявить ваш колониальный дух и узнать о наших страданиях?», — спрашивает один из авторов в соцсетях.

В итоге, под давлением острой критики в СМИ и социальных сетях The Guardian остановила данный проект и принесла извинения за нанесенное оскорбление.