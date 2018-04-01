Как шотландцы повлияли на русскую историю

Шотландцы в русской истории играли ключевые роли: они служили в русской армии и даже реформировали её.

Начало

История русско-шотландских отношений долгая, но при этом ученые до сих пор не могут достоверно установить, когда именно она началась. Известно, например, что уже в 1495 году в Москву прибыл посол датского короля Христиана I Питер Дэвидсон. Приехал он в Россию на корабле с «медью… и четырьмя превосходными мастерами из Шотландии, которые имеют опыт в отливке таких полушлангов и целых шлангов». То есть первые шотландские гастарбайтеры были в России уже в XV веке.

В России уже XVI века шотландцев не воспринимали как что-то необычное, как какое-то «чудо заморское». Шотланды вполне себе успешно служили наемниками в русской армии. В XVIII веке шотландец Огилви, любимец Петра I добьется в русской военной карьере и вовсе немыслимых высот — дослужится до звания генерала-фельдмаршала-лейтенанта, будет главнокомандующим русской армией и даже попробует её реформировать. Именно Огилви составил первое штатное расписание русской армии.

Джимми против татар

В XVI веке Россия оспаривала со Швецией спорные территории, шла война. Первыми шотландцами в русской армии, таким образом, стали шотландцы из числа пленных. Джером Горсей писал в своих русских записках, что он лично добился того, чтобы пленных шотландцев перевели под Москву, а также убедил царя, что шотландцы — это совсем не то же самое, что враги России ливонцы, поляки и шведы. По определению Горсей шотландцы того времени — «нация странствующих искателей приключений, наемников на военную службу, готовых служить любому государю-христианину за содержание и жалованье». Царь к Горсею прислушался. С того времени шотландцы стали в русской армии своими.

Первым официально установленным шотландцем на русской службе можно считать Джимми Лингета. Про него известно, что ещё в XVI веке он возглавлял отряд шотландских наемников на службе у русского царя.

Если верить Горсею, шотландский отряд сражался «успешнее, чем двенадцать тысяч русских с их короткими луками и стрелами». Все дело было в огнестрельном оружии шотландцев. «Крымские татары, не знавшие до того ружей и пистолей, были напуганы до смерти стреляющей конницей, которой они до того не видели, и кричали».

Царь, понятно, был доволен такой эффективностью, поэтому проявил к шотландам милость — начал жаловать шотландцев землями, на которых те могли жить и заводить семьи. Надо сказать, что уезжало обратно не так много шотландцев. Остался в России и Джимми Лингет.

Лермонт

Не будем забывать и о том, что один из русских классиков — Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Его предок, Георг Лермонт прибыл в Россию из Литвы в начале XVII века. В Москве Георг стал Юрием Андреевичем. Русский царь встретил гостя как полагается: одарил парой деревень, записал на службу. Именно этот Георг Лермонт и стал зачинателем русской ветви Лермонтовых.

Интересно также и то, что русский поэт Лермонтов также является и кровным родственником Джорджа Гордона Байрона, поскольку ещё в XVI веке крови Гордонов и Лермонтов соединились. Отсюда у нашего поэта его фатализм и склонность к романтизму. А самым далеким шотландским предком Лермонтова был, кстати, тоже поэт — Томас Лермонт. Его называли провидцем, он осмелился предсказать смерть самого короля, и не ошибся в прогнозе, за что получил прозвище «Честной». По легенде, когда Томасу пришло время умирать, за ним пришли два белых оленя и увели в царство фей, но он сказал, что снова вернется на землю и снова будет поэтом. В Шотландии до сих пор работает группа, составляющая генетическую карту всех потомков Лермонта. Ученые сталкиваются с одной проблемой: русские Лекрмонтовы не охотно идут на контакт.

А что Лесли?

Шотландские военные были удобны русской армии тем, что, как правило, имели хорошие связи в других странах. Во время какой-либо войны часто было продуктивнее нанять на службу несколько тысяч наемников, чем устраивать полную мобилизацию в стране, живущей крестьянским трудом. Кто кормить людей будет?

В первой трети XVII века в русской армии оказывается некто Александр Лесли, старший полковник, — сын известного шотландского военачальника. Его вояж за войском, за 5000 «охочими солдатами и пешими» закончился успехом. Он заключил договоры с немецкими и английскими полковниками о доставке в Россию 5000 наемников. При этом один из четырех полков был набран из одних англичан и шотландцев.

В 1631-1632 гг. этот полк принимает участие в осаде Смоленска и во взятии Дорогобужа. В 1654 году, в чине генерала, Александр Лесли участвует во взятии Смоленска и осаде Риги.

Загадочный Брюс

Один самых известных и загадочных русских шотландев — Яков Брюс. Он входил в число ближайших сподвижников Петра I, генерал-фельдмаршал (1726). Участвовал в Крымских (1687, 1689) и в Азовских (1695, 1696) походах Петра I, за командование русской артиллерией в Полтавской битве 1709 года был удостоен ордена Андрея Первозванного. Участвовал в закладке Санкт-Петербурга 16 мая 1703 года. Подписал Ништадтский мир.

В 1721 году Брюс получил титул графа Российской империи. 30 августа 1725 года награжден орденом Св. Александра Невского

В 1706 году в ведение Брюса была передана Московская гражданская типография. Самым известным ее изданием стал справочно-астрологический «Брюсов календарь» (1709—1715).

Брюс был одним из образованнейших людей России, естествоиспытателем и астрономом, и владел крупнейшей библиотекой (ок. 1500 томов), почти исключительно научно-технического и справочного содержания. Он нигде не учился и всего добился самообразованием.

Вклад Брюса сложно переоценить. Он составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый русский учебник по геометрии, «Карту земель от Москвы до Малой Азии». В 1702 году открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе (был ее директором) в Сухаревой башне. Народная молва приписывала Брюсу славу чернокнижника и чародея.

Барклай

Потомков старинного шотландского рода был и Барклай-де-Толли. Первый раз он отличился во время штурма Очакова, когда спас от гибели раненого принца Ангальта. Принц не забудет своего адьютанта и будет продвигать Михаила по службе. 19 апреля 1790 г. в сражении при Керникоски принц будет смертельно ранен и умрет на руках Барклая.

Перед смертью Ангальт подарит Михаилу Богдановичу свою шпагу, которую тот через двадцать восемь лет прикажет положить с собой в гроб, хотя будет иметь шпаги и с брильянтами и с золотыми эфесами.

Отечественная война 1812 года стала самой яркой страницей в военной биографии М. Б. Барклая де Толли. Зная стратегию императора Наполеона — разбить противника в генеральном сражении на границе и принудить его к миру — Барклай начинает отступление, чтобы соединить распыленные русские силы и не дать французским маршалам разбить их по частям. Его действия подвергаются усиленной критике генералитета, его отставки начало требовать дворянство. В итоге, главнокомандующим император назначает Кутузова. Идею о том, чтобы оставить Москву, также первым высказал Барклай, но и тогда его слова не были услышаны.