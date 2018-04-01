В Ейске 20-летняя девушка предстанет перед судом за клевету в соцсетях

Краснодар . 1 апреля — Новая Кубань. В Ейске сотрудники полиции завершили уголовное дело о клевете, которое имело место в одном из городских пабликов в соцсети. 20-летняя местная жительница, будучи администратором сообщества, опубликовала информацию об оказании потерпевшей интимных услуг за деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции выяснили личность администратора и место жительства, после чего навестили её. Сама администратор пояснила, что она разместила информацию по просьбе одного из пользователей.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Девушке грозит штраф в размере до 1 млн рублей за клевету. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.