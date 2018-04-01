В Нижегородской области изменены сроки весенней охоты на пернатую дичь

Нижегородской области изменены сроки весенней охоты на пернатую дичь«В 2018 году весенняя охота на пернатую дичь продлится в регионе с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля — в северной», — сообщил в ходе расширенного совещания заместитель руководителя комитета госохотнадзора Нижегородской области Игорь Синцов.

В госохотнадзоре пояснили, что вопрос изменения сроков весенней охоты обсуждался на совете по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве Нижегородской области. Участники совета предложили разрешить весеннюю охоту со второй и третьей субботы апреля, тем самым сохранив традиционные сроки. Данные изменения были утверждены Указом Губернатора Нижегородской области от 16.03.2018 года №39.

В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2-х человек.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях начнется со 2 апреля 2018 г.

Информация о пунктах выдачи разрешений и режиме их работы будет размещена в разделе «Информация для охотников» — «Выдача разрешений на право охоты» на сайте ведомства.

Игорь Синцов напомнил охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты и пожарной безопасности, установленных норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:

— северная часть области: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные районы, городские округа — г. Чкаловск , г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения „Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“), Сокольский, охотничьи угодья общественной организации „Нижегородское областное общество охотников и рыболовов“ (охотхозяйство „Керженское“).

Напомним, что госинспекторами комитета госохотнадзора Нижегородской области и ГКУ НО „Центр охраны животного мира“ в 2017 году выявлено около 2,3 тыс. нарушений природоохранного законодательства; составлено более 2,3 тыс. протоколов об административных правонарушениях; наложено штрафов почти на 3 млн руб. ; изъято 152 единицы оружия; предъявлено исков по возмещению вреда, причиненного охотничьим ресурсам на общую сумму 1,2 млн руб.

С 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.