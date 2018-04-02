В Пскове демонтируют инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка 

2 апреля в Пскове начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь», которая была установлена в 2016 году на набережной Великой возле Кремля. Как сообщает пресс-служба городских властей со ссылкой на и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексея Захарова, демонтаж букв проводится для того, чтобы избежать повреждения металлических конструкций водой и льдинами во время предстоящего весеннего паводка. В работах по демонтажу надписи задействованы несколько грузовых автомобилей, кран и порядка десяти рабочих. После демонтажа буквы будут приведены в порядок, очищены и окрашены. После окончания паводкового периода инсталляция вернётся обратно на набережную. Фото: пресс-служба ОМСУ «город Псков»Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».