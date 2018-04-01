Бразилец попытался спасти Иисуса от смерти с помощью мотоциклетного шлема. Не получилось

Во время постановки «Страсти Христовы» в бразильском городке Нова Харц один из зрителей запрыгнул на сцену и напал на актера, который «пронзил» копьем сердце распятого «Иисуса». О мужчине, который не смог смириться с библейским сюжетом, рассказал DailyMail.

После «умерщвления мессии» разъяренный мужчина выбежал на сцену и принялся бить «убийцу» по голове первым, что попалось под руку. Этим предметом оказался мотоциклетный шлем. Актеры попытались оттащить буйного зрителя от своего коллеги, но он вырывался из их рук и продолжал набрасываться на него с кулаками.

По словам мэра города Уильяма да Сильвы, на представлении присутствовали более тысячи посетителей. Сначала все подумали, что это такой режиссерский ход, но когда выяснилось, что драка не подстроена, у людей началась настоящая паника. Никто не мог поверить в происходящее. Другая часть зрителей, почувствовав, что запахло жареным, достала смартфоны и принялась снимать потасовку. Те, кто выкладывал видео и фото инцидента в социальные сети, сопровождали посты словами «Вот так готовишь серьезное выступление много месяцев подряд, а потом приходит

кто-то один и все портит».

Очевидцы рассказали, что нападавший постоянно кричал «он не должен был убивать Иисуса ! Иисус не должен был умереть!». Многих позабавил тот факт, что актер, играющий Иисуса, сохранял поистине мученическое спокойствие и ни на минуту не выходил из образа.

Один из актеров, пожелавший остаться неизвестным, помог задержать дебошира. Он рассказал журналистам, что тот не знал, что творит — после задержания неудачливый защитник пришел в рассудок, но не смог объяснить, что делал на сцене.

Когда на место прибыла полиция, все сразу встало на свои места. Оказалось, что разъяренный верующий является давним знакомым местных органов правопорядка. Его неоднократно ловили за административные правонарушения. Мужчина довольно давно экспериментировал с разными наркотиками, а к тому же еще имел парочку психических заболеваний.

Режиссер Адриано Феррейра, который с нуля создал постановку, для которой привлек около 80 актеров, был шокирован происходящим. Он заявил журналистам, что когда зрителя арестовали, участники пьесы решили продолжить постановку, поскольку никто серьезно не пострадал. Зрители оказались в восторге от такого решения.

Самир Родригез, исполнитель роли убийцы Иисуса, оказался напуган, но серьезных травм не получил. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах дела. Защищать свои религиозные взгляды мужчине, по всей видимости, теперь придется только в местах не столько отдаленных.