В Самарской области медиков готовят к обслуживанию особо важных гостей ЧМ

Правительство Самарской области утвердило план подготовки врачей к обслуживанию спортсменов, арбитров, важных и особо важных гостей. В него вошли занятия по медицине катастроф, оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях химического характера и радиационных поражениях, отработке действий при выявлении опасных инфекций.

— Занятия будут проводить до мая. На постоянной основе организованы занятия по вопросам этических и моральных аспектов поведения, — сообщают в региональном правительстве.

В команду медиков, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу, входят 250 человек. На стадионе будут действовать мобильные бригады врачей, медпункты и скорая помощь.

Последние два года самарских докторов учили оказывать помощь в нестандартных ситуациях.