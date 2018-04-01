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В Самарской области медиков готовят к обслуживанию особо важных гостей ЧМ
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В Самарской области медиков готовят к обслуживанию особо важных гостей ЧМ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области утвердило план подготовки врачей к обслуживанию спортсменов, арбитров, важных и особо важных гостей. В него вошли занятия по медицине катастроф, оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях химического характера и радиационных поражениях, отработке действий при выявлении опасных инфекций.
— Занятия будут проводить до мая. На постоянной основе организованы занятия по вопросам этических и моральных аспектов поведения, — сообщают в региональном правительстве.
В команду медиков, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу, входят 250 человек. На стадионе будут действовать мобильные бригады врачей, медпункты и скорая помощь.
Последние два года самарских докторов учили оказывать помощь в нестандартных ситуациях.
— Совместно с центром медицины катастроф мы разработали план мероприятий, в котором отработаны все возможные сценарии с учетом уроков истории, с учетом всех ЧП, которые имели место на крупных футбольных стадионах всего мира, включающие такие инциденты, как давка, хулиганские действия, пожар, землетрясение, наводнение. При каждом ЧП свой регламент. Однако в целом он заключается в грамотной сортировке пострадавших, в оказании неотложной первичной помощи на месте и грамотном распределении сил и средств эвакуации в стационары, — рассказывал главный врач ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян.
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