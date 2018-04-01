Виталий Волочай рассказал о причинах ухода из RuHub

Комментатор Виталий v1lat Волочай прокомментировал «Канобу» свой уход из студии RuHub.

«Так как из-за реформирования студии был закрыт киевский офис, то я не могу больше выполнять много постоянной работы. То есть, я могу удаленно комментировать, но не могу снимать постоянный контент для YouTube, а частые поездки в Москву , учитывая трудности в транспортном сообщении между Украиной Россией , просто отнимают слишком много времени. Я бы хотел больше времени проводить с семьёй и полноценно работать. По поводу Григорьева, мы партнёры и очень хорошие друзья. Вместе работали на StarLadder, вместе уходили от туда и создавали RuHub, поэтому и сейчас решили, что тоже уйдём вместе. Если в дальнейшем и будем что-то делать, то, скорее всего, тоже с Андреем», — заявил Виталий Волочай.

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что v1lat и операционный директор студии Андрей x3m4eg Григорьев покинули RuHub. Волочай продолжит участвовать в отдельных активностях RuHub и холдинга ESforce как комментатор, ведущий, внешний эксперт и консультант.