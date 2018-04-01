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Виталий Волочай рассказал о причинах ухода из RuHub
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Виталий Волочай рассказал о причинах ухода из RuHub 

Чемпионат.com 1 час назад
Комментатор Виталий v1lat Волочай прокомментировал «Канобу» свой уход из студии RuHub.
«Так как из-за реформирования студии был закрыт киевский офис, то я не могу больше выполнять много постоянной работы. То есть, я могу удаленно комментировать, но не могу снимать постоянный контент для YouTube, а частые поездки в Москву, учитывая трудности в транспортном сообщении между Украиной и Россией, просто отнимают слишком много времени. Я бы хотел больше времени проводить с семьёй и полноценно работать. По поводу Григорьева, мы партнёры и очень хорошие друзья. Вместе работали на StarLadder, вместе уходили от туда и создавали RuHub, поэтому и сейчас решили, что тоже уйдём вместе. Если в дальнейшем и будем что-то делать, то, скорее всего, тоже с Андреем», — заявил Виталий Волочай.
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что v1lat и операционный директор студии Андрей x3m4eg Григорьев покинули RuHub. Волочай продолжит участвовать в отдельных активностях RuHub и холдинга ESforce как комментатор, ведущий, внешний эксперт и консультант.
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